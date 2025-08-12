ETV Bharat / agriculture

ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਗੜਾ - SUBSIDY SCHEME

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ, 5600 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗ਼ਾਇਬ।

ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 12, 2025 at 7:54 PM IST

7 Min Read

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 5600 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗਾਇਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ (ETV Bharat)

ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5600 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸੰਦ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ’ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਕਾਮ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 12,452 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6852 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5600 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ’ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸੰਭਾਵੀ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (ETV Bharat)

ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਏਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ 5600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। - ਦੀਪਸ਼ਿਖਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ

ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਟਰਨ (ETV Bharat)

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਅੱਤਲ

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਾੜ ਕੇ ਐਸੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਦ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਚੋਪਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ, ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਮਲਚਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਰਫੇਸ, ਸਟਰੋ ਰੇਕ, ਸੁਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੰਦ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬਸਡੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੰਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। - ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ

ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (ETV Bharat)

ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫਸਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਸੀਆਰਐਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਟਰਾਅ ਬੇਲਰ, ਸੁਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰਗੜਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ 3623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1178 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 90,422 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ ’ਚ 11,275 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾ 'ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸੰਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੈਮ ਸਕੀਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ETV Bharat)

ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਸਲਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਪਲਾਅ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ ਕਟਰ ਆਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ/ ਸ਼ਰੈਡਰ/ਮਲਚਰ, ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਰੇਕ, ਸਰਬ ਮਾਸਟਰ/ਰੋਟਰੀ ਸਲੈਸ਼ਰ, ਕਰਾਪ ਰੀਪਰ, ਉਲਟਾਵੇਂ ਪਲਾਓ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ’ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 18001801551 ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਨ-

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 2023-24 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮਿਲਟਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯਾਨੀ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।


ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਪਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਲਰ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

