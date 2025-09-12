ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ… ਹੈ ਨਾ?
Published : September 12, 2025 at 2:59 PM IST
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ… ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ, ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਟੱਕਰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹੈ।
ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ)
ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ:
ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ, ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਰੀਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IDV (Insured Declared Value) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕੰਧ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਤੂਫ਼ਾਨ ਜਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੀਪੇਅਰ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਲੌਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ
ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।
ਅੱਗ ਜਾਂ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
ਕੇਵਲ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ, ਰੋਡ ਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਡੈਮਜ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਅਧੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਚੋਰੀ, ਅੱਗ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਾਲਿਸੀ ਚੁਣਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਭਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ, ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ, ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਓਵਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਭੀੜ
ਹਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੱਕਰ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
2. ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ
ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੋਵੇਂ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
3. ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ
ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੰਜਣ ਡੈਮੇਜ, ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਅੰਡਰਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
4. ਭੰਨਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਕ੍ਰੈਚ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ — ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।
5. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੀਏ ਸਹੀ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ?
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਲਵੋ, ਜੋ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੇ।
6. ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਡ-ਆਨ
ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਪੇਅਰ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਸਾਈ (depreciation) ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। Zero Depreciation Add-on ਲੈਣ ‘ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲੇਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
7. ਇੰਜਣ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਵਰ
ਮੀਂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ, Engine Protect ਕਵਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੜਨ, ਇੰਜਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੇਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8. ਕੰਜਿਊਮੇਬਲਜ਼ ਕਵਰ
ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ - ਨਟ, ਬੋਲਟ, ਗ੍ਰੀਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਆਇਲ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਕੰਜਿਊਮੇਬਲਜ਼' ਕਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਸਧਾਰਣ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ Consumables Cover ਐਡ-ਆਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਰ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।