.

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରୁ ଖସି ପଡିଲେ ଯୁବକ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ RPF ଯବାନ Published on: 19 minutes ago

Koo_Logo Versions

ପାଟନା: ବିହାରର ମୋକାମା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବା ବେଳେ ଖସି ପଡିଲେ ଯାତ୍ରୀ (Passenger saved from being hit by train) । ରେଳ ଧାରଣା ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପଡିଯିବା ସହ କିଛି ବାଟ ଘୋଷାଡି ହୋଇଗଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ କିପରି ଅଳ୍ପକେ ଯୁବକଜଣଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ