ଛାଡିଲା ବନ୍ୟା, ଦରଭଙ୍ଗା ଘରମୁହାଁ ବିପନ୍ନ Published on: 2 hours ago

ଜଗତସିଂହପୁର: ଖସୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ, ଘରମୁହାଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକେ (flood affected returned to home in jagatsinghpur) । ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳୀ, ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ବାସକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଖସିବାପରେ ଗ୍ରାମରେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ 35 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ କଚାଘର ରହିଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ (flood impact in jagatsinghpur) ହୋଇଛି । ବନ୍ୟା ଛାଡିବା ପରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଗଲେଣି। ଏବେ ପରିବାର ନେଇ ଦରଭଙ୍ଗା ଘରମୁଁହା ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର