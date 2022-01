.

Get well soon lata DiDi: ବାଲୁକା କଳାରେ ସ୍ବର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା Published on: 14 minutes ago



ପୁରୀ: କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କୋକିଳ କଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକର । ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ବର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ । କୋରୋନା ସହ ସେ ନିମୋନିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତ ରତ୍ନ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସକରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବାପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରାଯାଇଛି । ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି କୋକିଳ କଣ୍ଠିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଲତାଙ୍କ ଏକ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ Get Well Soon ଲତା ଦିଦି ଲେଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ଭାରତ