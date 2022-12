.

ଯୁବକଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ ଆଗରେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ଥାନା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ Published on: 10 hours ago

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ପଞ୍ଜାବରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ । ଯେଉଁଠି ଏକ ଟ୍ରକ ଆଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି (Young man tied in front of a truck) । ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରକ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି । ଡିଏସପି ଜଗଦିଶ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଗହମ ବୋଝେଇ ବଣ୍ଡଲକୁ ଟ୍ରକରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବଣ୍ଡଲକୁ ଧରି ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ ଟ୍ରକ ମାଲିକ । ଏହାପରେ ଟ୍ରକ ମାଲକି ତାକୁ ଏପରି ଟ୍ରକ ଆଗରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଏପରି ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରକ ଆଗରେ ବାନ୍ଧିବା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ଗହମ ବଣ୍ଡଲକୁ ଟ୍ରକରୁ ଚୋରି କରିଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି (Young man used to steal bales from the truck) ।