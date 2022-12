.

New Year 2023: ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳାରେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ସୁଦର୍ଶନ Published on: 1 hours ago

ପୁରୀ: ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଳିବ ନବବର୍ଷ (New Year 2023) । 'ନୂଆ ବର୍ଷ ୨୦୨୩'କୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସବୁଠି ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । ନୂତନ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ପୁରୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ (Sand Artist Sudarsan Patnaik) ବାଲୁକା କଳା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବାଲୁକା କଳା (Sand art on occasion of New year) ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ବର୍ଷ ୨୦୨୩ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅସରନ୍ତି ସଫଳତା ନେଇଆସୁ ବୋଲି ସେ କାମନା କରନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ