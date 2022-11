.

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ସକାଳୁ ଅପେକ୍ଷାରତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କହିଲେ ଭେଟିଲେ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବି Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନ (Second day Odisha Visit of President) । ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (President Droupadi Murmu)ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଲାଗି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଚାକିରୀ ମିଳିନାହିଁ (Disable person come to meet President) । ଏଣୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୈଶବ କାଳ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିବେ ବୋଲି ଏହି ବିଶ୍ବାସ ରଖି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକରୁ ରାଜଧାନୀ ଆସିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ଅନନ୍ତୁ କମାର ବରାଳ । ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର