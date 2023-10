ବିଶ୍ବ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦିବସର ଥିମ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକ ଥିମକୁ ନେଇ ବିଶ୍ବ ଷ୍ଚ୍ରୋକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ରହିଛି Together We Are #Greater Than Stroke (ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏକାଠି ଷ୍ଟ୍ରୋକଠାରୁ ବଡ଼) । ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନର ସମସ୍ୟା, ଧୂମପାନ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ଦେଖି ଏଭଳି ଥିମ ଚୟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି କାରଣଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ ମାତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ।