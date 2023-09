ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେବିଜ ବା ଜଳାତଙ୍କ ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ରୋଗ ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ କୁକୁର କାମୁ଼ଡିବା ଦ୍ବାରା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ରେବିଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ସହ ଜଡିତ ତଥ୍ୟ ତଥା ଏହି ରୋଗର କାରଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ବିସ୍ତାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ରେବିଜ୍ ଦିବସ ବା ଜଳନ୍ତକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ(One for all, All for one) ଥିମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।