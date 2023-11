ବିଶ୍ୱ ଅକାଳ ଦିବସ 2023 ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଥିମ୍ (Small Action Big Impact : Immediate Skin To Skin Care For Every Baby Everywhere) ଏହାର ଅର୍ଥ 'ଛୋଟ ଆକ୍ସନ୍ ବଡ ପ୍ରଭାବ: ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଚର୍ମଠୁ ଚର୍ମ ଯତ୍ନ ନେବା' । ବିଶ୍ୱ ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଚର୍ମରୁ ଚର୍ମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ବିଶେଷକରି ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ।