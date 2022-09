ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କଥାରେ ଅଛି... ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡି ଯାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି କଷ୍ଟ ଦାୟକ ହୋଇଯାଏ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ହେଉ କି ପରିବେଶର, ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏମିତିରେ ମାନବ ସମାଜ ଓ ପରିବେଶ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗି ଭାବେ ଜଡିତ । ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26କୁ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ(World Environmental Health Day) ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଏନଭିରନ୍‌ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍‌ଥ (International Federation of Environmental Health, IFEH) ଦ୍ବାରା 2011 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ବ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ IFEH କାଉନସିଲ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ଥିମ୍ ବା ବିଷୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟ ରହିଛି "ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା"(Strengthening Environmental Health Systems for the Implementation of the Sustainable Development Goals) ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେ, ମାନବ ସମାଜନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ । ମଣିଷ ପରିବେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ପରିବେଶର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜନ ଶିକ୍ଷା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଭାବେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯେପରିକି ବିଶ୍ବ ଉଷ୍ମତା(global warming), ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ(climate change), ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ(rapid urbanization) ଇତ୍ୟାଦି । ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବେଶର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ, ଫଳରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦମୁଖକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବା ସହ ନାନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ।

ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ(WHO) ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ସହ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ । ତେଣୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିରାମୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ ପରିବେଶ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।