ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଭିଟାମିନ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା(Vitamin D is also known as the sunshine vitamin), କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଶରୀର ଅଧିକ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଯଦିଓ କିଛି ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଯୋଗାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ D ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ D ନ ମିଳିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ହୁଏ(These 5 confusing symptoms are seen in the body due to lack of Vitamin D) ।

ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଭିଟାମିନ D ର ଅଭାବ ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ନିମ୍ନରେ ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି...

ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ:-

ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥତା ଅତି ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ, ଏହା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ D ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ । ଯେହେତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଏହାର ଅଭାବ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଥର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ।

ଥକାପଣର କାରଣ:-

ଯଦି ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ସବୁବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ D ଅଭାବ ଅଛି କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ:-

ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ D ଅଭାବର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା । କ୍ରମାଗତ ଥକ୍କା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଉଦାସୀନତାର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ କାରଣରୁ କେଶ ଝଡିଥାଏ:-

ଭିଟାମିନ୍ D ଅଭାବ ସହିତ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ କେଶର ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟିବା ଜଡିତ । କମ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି କେଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକେ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏପରି ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରାଇନେବା ଉଚିତ୍ ।

ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମର କ୍ଷତି:-

ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ୍ D ନଥାଏ , ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମରୋଗ ଏବଂ ବ୍ରଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚର୍ମ କୃଞ୍ଚନ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ । ତେବେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଭିଟାମିନ ଡି ଅଭାବ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ।

ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ D ର ଅଭାବ ଥିଲେ କଣ କରିବା ?

ଶରୀରରେ ଏହି ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭିଟାମିନ୍ D ର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିରାକରଣ କରାଯିବ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରିବ । ଭିଟାମିନ୍ D ର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଛତୁ, ଅଣ୍ଡା, କମଳା ରସ, ପନିର, ଚର୍ବି ଥିବା ସଲମାନ୍, ଟୁନା ଏବଂ ମାକେର୍ ଭଳି ମାଛ, ଦହି, ଦୁଗ୍ଧ, ସୋୟା ଜୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ୍ D ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନେଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ସେଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।