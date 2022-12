ଲଣ୍ଡନ: ଏକ ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସାରେ, ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟମ ବୟସରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ନେଚର୍ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, 30-50 ବର୍ଷ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ(People in 30-50 age group sleep the least due to childcare, working life) ।

ୟୁନିଭରସିଟି କଲେଜ ଲଣ୍ଡନ, ଇଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଲିୟନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ 63 ଟି ଦେଶରେ 730,187 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ । ଅଧ୍ୟୟନର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ-ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କମ୍ ଶୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହାରାହାରି ଶୋଇବା ସମୟ, ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଏବଂ ସେଠାକାର ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଶୋଇବାର ହାରାହାରି ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରହିଛି ।"

ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଶୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଲବାନିଆ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ, ରୋମାନିଆ ଏବଂ ଚେକ ରିପବ୍ଲିକ୍ ପରି ପୂର୍ବ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ 20-40 ମିନିଟ୍ ଅଧିକ ଶୋଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଶୋଉଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଟେନର ଲୋକମାନେ ହାରାହାରି ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଶୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଇକ୍ୟୁଏଟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଶୋଇଉଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଖରାପ ନିଦ ବା କମ୍ ଶୋଇବା ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହ ବିପଦ ସହ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ(Sleeping difficulty might be at risk of type 2 diabetes) । ଏହାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦ୍‌ରୋଗ, ପ୍ରଦାହକାରୀ ମାର୍କର୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଟାଇପ୍-୨ ମଧୁମେହର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।