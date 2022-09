ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ୟମ କରିଥାନ୍ତି । କେଉଁ ମେକ୍-ଅପ୍ ଲଗାଇଲେ, କିପରି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ କଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିନଥାଏ । କିପରି ତ୍ବଚାର ଚମକ ବଜାୟ ରଖିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଢନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ...

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁହଁ ସଫା କରନ୍ତୁ:-

ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାର ଚର୍ମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅଧିକ ଶରୀରର ଅଲଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ(Ultra Violate)ରଶ୍ମି, ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ତ୍ବଚା ଲାଲ ରଙ୍ଗ, ଇମପରଫେକସନ୍ସ, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସାମଗ୍ରିକ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ।

ତେଣୁ ଏଗୁଡିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଭାବରେ ତ୍ବଚାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ । ଜମା ହୋଇଥିବା ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ନହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଦୂର କରିଥାଏ । ପରିଷ୍କାର ଚର୍ମ ସହଜରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ମଶ୍ଚରାଇଜରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ନିୟମିତ ଭାବେ ତ୍ବାଚାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରନ୍ତୁ:-

ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଫର୍ମୁଲାଗୁଡିକ ଚର୍ମ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ ଏବଂ ତେଲର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ତରକୁ ମଜବୁତ କରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଅଧିକ ଜଳ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏପିଡର୍ମିସକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ଦୈନିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ କରିଥାଏ ।

ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଡେ' ଏବଂ ନାଇଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର କ୍ରିମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।

ହ୍ୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍( hyaluronic), କୋଲାଜେନ୍(collagen), ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଅଏଲ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ B3 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଥର ଏକ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଚେହେରାକୁ ସତେଜ କରିବା ଏବଂ ଦିନସାରା ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ଥର୍ମାଲ୍ ୱାଟର ମିଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ।

ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ Exfoliate କରନ୍ତୁ:-

ଆପଣଙ୍କ କୋଷରୁ ମୃତ କୋଷ ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରିବା ସହିତ, ଏକ୍ସଫୋଲିଏଣ୍ଟସ୍ ଚର୍ମର ନବୀକରଣକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ମଶ୍ଚରାଇଜରଗୁଡିକ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ । ଆପରଣ ଶରୀରର ରଙ୍ଗର ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିବାରେ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ! ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର ଏହି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ

ସ୍କ୍ରବ୍: ଏଥିରେ ଏକ ଫର୍ମୁଲା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଘଷି ଘଷି ଛୋଟ କଣିକା ଥାଏ, ଯାହା ମୃତ କୋଷକୁ ମୁହଁରୁ ସଫା କରିଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ନିହାକି ଭାବରେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରନ୍ତୁ ।

ରାସାୟନିକ ପ୍ଲି: ଏନଜାଇମ୍ ଏବଂ ଫଳ-ଆଧାରିତ ଏସିଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଅପରିଷ୍କାରତାକୁ ଦୂରକରି ଦେଇଥାଏ ।

ସନ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍‌କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:-

ମୌସୁମୀ କିମ୍ବା ପାଣିପାଗ ଯାହା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଅଲ୍ଟ୍ରାଟୋଭାଓଲେଟ୍ (UV) କିରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯଥା, ସେମାନେ କୋଷର କ୍ଷତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ମର ନବୀକରଣକୁ ମନ୍ଥର କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗ ଶୁଷ୍କ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ।

ଏହିପରି କ୍ଷୟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଅତି କମରେ factor (SPF) of at least 30 ସନ୍ ଷ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ତେଲିଆ ନୁହେଁ, କମେଡୋଜେନିକ୍ ଫର୍ମୁଲା ବାଛନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ।