ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ଥରେ ହେଡଲାଇନରେ ରହିଛି କୋଭିଡ୍-19 । ଚୀନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ପୁନର୍ବାର ଏହା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । Covid କିପରି ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ । କୋଭିଡର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗନ୍ଧ ହରାଇବା ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ Covid-19 ରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବସନ୍ତି(Study shows why loss of smell continues even after recovery from Covid-19) ।

ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ଏହା ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି(olfactory) ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସେହି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ସହିତ ଜଡିତ । ହାର୍ଭାର୍ଡ, ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବଂ କାଲିଫର୍ନିଆ ୟୁନିଭରସିଟି-ସାନ୍ ଡିଏଗୋର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ 24 ବାୟୋପସିରୁ ସଂଗୃହିତ ଅଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏପିଥେଲିଆଲ୍ ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ 9 ଜଣ ଆନ୍ସୋମିଆ(anosmia)ରେ ପ୍ରଭାବିତ ରୋଗୀ ଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଘ୍ରାଣ୍ୟ ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ ।

ଅଧ୍ୟୟନର ବରିଷ୍ଠ ଲେଖକ ବ୍ରାଡଲେ ଗୋଲ୍ଡଷ୍ଟାଇନ୍, ଡ୍ୟୁକ୍ ବିଭାଗର ହେଡ୍ ଏବଂ ନେକ୍ ସର୍ଜରୀ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣତ କୋଭିଡ୍-19 ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ ନଷ୍ଟ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରୁ ନଥିବା ଅନେକ ଲୋକ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେରି ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି ।

ସାଇନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନାଲ ମେଡିସିନରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କ୍ଷୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ନାକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଟିସୁ ଯେଉଁଠାରେ ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ସେମାନେ T କୋଷଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଲେ ଯାହା ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏପିଥେଲିୟମରେ ପ୍ରଦାହଜନକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜଡିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଦାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଓଲଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେନ୍ସରୀ ନ୍ୟୁରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରଦାହରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଟିସୁ ନଷ୍ଟ ହେତୁ ଏହା ଘଟୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ।