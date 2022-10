ୱାଶିଂଟନ: ଯୌନ ଶୋଷଣ(Sexual Abuse) କେବଳ ଯେ ଶାରୀରିକ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠରେ ଯୁବପିଢି ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । UCL ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 17 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16.8% ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8.4% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଯୌନ ପରି ଶାରୀରିକ ହିଂସା ନହୁଏ(Avoiding sexual violence may reduce youth mental illness) ।

ଲାନସେଟ୍(The Lancet) ସାଇକିଆଟ୍ରିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ 2000-02 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟେନରେ ଜନ୍ମିତ 9,971 ଯୁବକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମିଲେନିୟମ୍ କୋହୋର୍ଟ୍ ଷ୍ଟଡି(Millennium Cohort Study) ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ । 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ, କେବଳ 1000 ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଏବଂ 260 ପୁଅ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ 12 ମାସରେ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ।

ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ପୀଡିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତର ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା- ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ନିଜକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ହାର ଅଧିକ । ଯେଉଁଠାରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦୂର କରାଯାଇଥିଲା, କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ self-harm ହାର 16.8% ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦୂର ହେଲେ self-harm ର ହାର 8.4% (20.3% v 18.6%) ଏବଂ 3.7% (10.2% v 9.8%) ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସହ-ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରବୀତା(UCL Centre for Longitudinal Studies and MRC Unit of Lifelong Health and Ageing at UCL) କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନିର୍ଯ୍ୟାତନାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 100,000 ବାଳିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4,900 ଜଣଙ୍କ ଠାରେ self-harm ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରିବ । ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଯୌନ ହିଂସାର ପ୍ରଭାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିଶେଷତ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ତେବେ ଯାଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମାନସିକ ଚାପକୁ କମ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ ।