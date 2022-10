ୱାଶିଂଟନ: ଅନ୍ତଃସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଆଲମଣ୍ଡ(Almonds are good for gut health) । ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିଦିନ ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟୁଟିରେଟ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ । (Butyrate synthesis ଏକ ଛୋଟ-ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଯାହା ଅନ୍ତଃସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ) । ଲଣ୍ଡନ କିଙ୍ଗ୍ କଲେଜର ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟିମ୍ whole and ground almonds ଅର୍ଥାତ୍ କଞ୍ଚା ଏବଂ ପାଉଡର୍ ହୋଇଥିବା ଆଲମଣ୍ଡର ଅନ୍ତଃସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ(gut health) ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ।

Muffin Food

ଆମେରିକୀୟ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍‌ରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ଆଲମଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ । ଅନ୍ତସ୍ଥଳୀ ହଜାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅଣୁଜୀବକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହଜମ କରିବାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ହଜମ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସମେତ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକରାତ୍ମକ ବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ।

ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅନ୍ତଃ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମଗୁଡିକର (gut microbiome ) କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ, ତାହାର କୌଶଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଆମ ଅନ୍ତସ୍ଥଳୀରେ ସକରାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ।

Ground Almonds

କିଙ୍ଗ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ୮୭ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଫାଇବରଠାରୁ କମ୍ ଖାଉଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନାକ୍ସ(ଯଥା ଚକୋଲେଟ୍, ଚିପ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି) ଜଡିତ ଥିଲା । ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିନକୁ ସ୍ନାକ୍ସ ବଦଳରେ ୫୬ ଗ୍ରାମ Whole ଆଲମଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିନକୁ ୫୬ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆଲମଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଫିନ୍(Muffin Food) ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବେକେରୀ ଖାଦ୍ଯ ଅନୁସରଣ କଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାରି ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ।

ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ, ମଫିନ୍ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାଦାମ ଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟୁଟିରେଟ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥିଲା । ସେହିପରି Whole ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରେ ।

ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାରେ ମୋନୋସାଚ୍ୟୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ । ଲଣ୍ଡନର କିଙ୍ଗ୍ କଲେଜର ପୁଷ୍ଟିକର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ପ୍ରଫେସର କେଭିନ୍ ୱିଲାନ୍ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟୁଟିରେଟ୍ ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳୀ ମାଇକ୍ରୋବୋଏଟା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ କୋଲନରେ ଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଇନ୍ଧନ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱର ଅବଶୋଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପକୃତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ ।