World Senior Citizen Day

ରାଉରକେଲା: ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଡରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଦିବସ। 'we for you Youth Club' ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ କିଭଳି ଦେଶରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ, କୃତଜ୍ଞତାର ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉତ୍ସବରେ ରାଉରକେଲା ଛେଣ୍ଡ କଲୋନୀର କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ସମ ସାମୟିକ ସମାଜରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ବୟସ୍କଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାୟାଇଥିଲା। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରାଇବା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହେବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।

ଏକଦା ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଓ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବକ୍ତାମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସରକାର କିଭଳି ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଦି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଉରକେଲା