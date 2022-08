ରାୟଗଡ଼ା: ମଶାଣି ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି କମ୍ପାନୀ (company acquired cremation ground in rayagada) । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଦୁଃଖ ସରୁନାହିଁ । କେତେବେଳେ ଅନାହାର ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ହଇଜା ସହ ଲଢି ନିରୀହ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପିଛା ଛାଡୁନି ବିପତ୍ତି । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ମିଳୁନି ସ୍ଥାନ । ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ।

ମଶାଣି ଜମି କବ୍ଜା କରିଛି କମ୍ପାନୀ

କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡିମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କ ଜମିରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନାଲ କାରଖାନା (utkal alumina international ltd in rayagada) ଗଢ଼ିଉଠିଛି । ଏବେ ଶ୍ମଶାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା କରି ପାଚେରୀ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତଦେହ ଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜିଛି । ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଲୋକେ ପ୍ରାୟ 4 କିମି ଦୂରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷାଦିନ ହେଲେ ବଢୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ । ବିପଦଜନକ ଭାବେ ନଦୀପାର ହୋଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି (villagers cross flooded river for last rites in rayagada) । ଯାହା ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି । ଟିକେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ କାରଣ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ।

ଚଳିତ ମାସ ଗତ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଡିମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମଶାଣିକୁ ନେବା ଚିତ୍ର ଅତି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ ବଡ ନଦୀ ନାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତଦେହ ଧରି ଏକ ଦଉଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ନଦୀପାର ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । 2006 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କାରଖାନା ହେବା ପରଠୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଏଦିଗରେ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା