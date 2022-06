ରାୟଗଡ଼ା: ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଗୁରୁବାର ରାୟଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି 'ସ୍ୱାମୀତ୍ୱ' ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହାଲୁଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଡ଼ାପାଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଡ୍ରୋନ୍‌ର ଉଡାଣ ଓ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱଧା ଦେବ ସିଂହ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସ୍ୱାମୀତ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Area ।

ଏହି ସର୍ଭେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ଡ୍ରୋନ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ତହସିଲ ଓଡିଶା ସ୍ପେଶାଳ ସର୍ଭେ ଏବଂ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2012 ମୁତାବକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାୟଗଡ଼ ଭଳି ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେ ବହୁ ଉପଯୋଗୀ ଓ ନିର୍ଭୁଲ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ଭେ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଅନାବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ତହସିଲ ଯଥା ଗୁଡାରି, ପଦ୍ମପୁର, ଗୁଣୁପୁର, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୭୭୮ ଗ୍ରାମରେ ଡ୍ରୋନ୍‍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଡାରି ତହସିଲରେ ୧୩ଟି ଗ୍ରାମର ୩୧୬ ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ସରିଛି ।