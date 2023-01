National Voters Day

ପୁରୀ: ଆଜି ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 25କୁ ଜାତୀୟ ମତଦାତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ଏକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସରେ ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସବୁଚିତ୍ର ପରି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି । ବାଲିରେ ପ୍ରଥମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଆକୃତି କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ରଙ୍ଗର ଏକ ଗାର ରହିଛି । ଏହାପରେ ଏକ ଚକ୍ର ଉପରେ ଚଳିତ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ "Nothing Like Voting, I Vote for Sure" ଲେଖା ହୋଇଛି । ଏହା ଠିକେ ତଳ ଭାଗକୁ ଜାତୀୟ ମତଦାନ ଦିବସ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...National Voters Day: ସଚେତନ ରହିଲେ ମତଦାତା, ସୁଦୃଢ ରହିବ ଗଣତନ୍ତ୍ର

ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକ କିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଅବାଧ ଓ ମୁକ୍ତ ମତଦାନ କରିବେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହୁଏ । ମତଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର । ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାରରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ହାନିକାରକ । ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନିଏ ।

ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ 2011ରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 25କୁ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗର ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି, "Nothing Like Voting, I Vote for Sure" ଅର୍ଥାତ୍ "ମତଦାନ ସଦୃଶ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମତଦାନ କରିବି" । ସ୍ବାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ୟାମ ଶରନ ନେଗୀ । ସ୍ବାଧୀନତା ପରେ 1951 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଗତବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 105 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ