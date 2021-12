ବ୍ରହ୍ମଗିରି: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଲା ୧୪୪ (144 Imposed at all spiritual places of Bramhagiri) । ଓମିକ୍ରଣ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ନୂଆବର୍ଷରେ ଜନ ସମାବେଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ।

ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ମା ବାଲି ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଚିଲିକା ବୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ ଓମିକ୍ରନ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଏହି ସବୁ ପଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳଗୁଡିରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

ନୋଟିସ ଅନୁଯାୟୀ 31 ତାରିଖ ସକାଳୁ 3 ତାରିଖ ସକାଳ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିବ । ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ପୀଠକୁ ବଣ ଭୋଜି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ଦକୁ ନେଇ ସ୍ଥଆନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।





ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ଭାରତ