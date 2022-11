ମାଲକାନଗିରି: ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ୧୫୧ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା । ନା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା । ଏଠି କେବଳ ଚାଲୁଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଲାଲ ଆତଙ୍କ । ଜିଲ୍ଲା ଏକ ମାଓ ପ୍ରବଣ ସହ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ମାତ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଦମନ ଅଭିଯାନ (Role of Daman Abhiyan to eradicate Malaria from Malakangiri) ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅଭିଯାନ ଜିଲ୍ଲାପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏହି ଦମନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ‘ଦମନ ଅଭିଯାନ’ ।

ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ୧୫୧ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ସହ ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଆଖ୍ୟା ପାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାକୁ ନା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନା ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା । ଏଠି କେବଳ ଚାଲୁଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦମନ ନିଳା । ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦମନ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଡାକ୍ତର ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଓ କରିଥିଲେ ସଚେତନ । ସେହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦମନ ଅଭିଯାନ ବହୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଦମନ ପରଦାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଆଉ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ପରଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ହାଉସଫୁଲ୍ ଦର୍ଶକ ।

ବିଚ୍ଛିନାଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପି ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ରୋଗ ହେଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ବର । ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ବରର ଚିକିସ୍ୟା ନ ପାଇ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଭଳି ଭାବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ବର ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଦମନ ଅଭିଯାନର ଟିମ ସହିତ କାମ କରିଥିଲା ‘ମ୍ୟାଲେରିଆ ନୋ ମୋର’ ସଂସ୍ଥା । ଏହାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସୁନିଲୀ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଦମନ ଅଭିଯାନ ସହିତ ଆମ ଟିମ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲା । ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହାକୁ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।"



ଦମନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ । ୨୦୧୭ ମସିହା ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ୩୪୭୮୬୦ଟି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭ କେଶ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହି ଦମନ ଅଭିଯାନ । ଆଉ ଏହି ଅଭିଯାନରୁ ମିଳିଲା ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା । ଦମନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ୨୦୨୧ ବେଳକୁ ଏହି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପଜିଟିଭି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୨୫୫୦୩କୁ ଆସିଥିଲା । ଆଉ ଏହି ସଫଳତା ଆସିଛି କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ଯୋଗୁଁ । ସେଇ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ, କିପରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ନକରି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ କିଭଳି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେସବୁ ନେଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ।

ଯାହାକୁ ନେଇ ମତରଖିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂଯୋଜକ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବାରୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପରଠାରୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ହଲଗୁଡାକ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଠାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡେଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା କେତେ ? ଏଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଖୁସି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।





ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି