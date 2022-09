କୋରାପୁଟ: ପାରିବାରିକ କଳହର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ । ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗିଲା ସ୍ବାମୀ । ଘର ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ । ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କାକିରିଗୁମ୍ମାରେ । ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସ୍ବାମୀ (man allegedly murdered his wife and dumped the body in a septic tank) । ଆଉ ରଚିଥିଲା ନିଖୋଜର ନାଟକ । ଘଟଣାରେ 6 ମାସ ପରେ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଏହାସହ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି ପୋଲିସ । ଆଉ ସବୁ ସତ ମାନି ନେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ।

ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ

କଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣା ?

ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ନିଖୋଜର ନାଟକ କରିଥିଲେ ହେଁ ଶେଷରେ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହ ପରେ କାକିରିଗୁମ୍ମାର ଦଶରଥ ସାହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀ ସାହୁଙ୍କୁ ମାରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ଆଉ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା ଭୟରେ ରଚିଥିଲା ନିଖୋଜ ନାଟକ ।

ପୋଲିସ ନିକଟରେ ନିଖୋଜ ମାମଲା ବି ଦାୟର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଝିଅ ଏତେ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ହେବା ନେଇ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସବୁ ସତ ମାନି ନେଇଥିଲା ଦଶରଥ ସାହୁ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ଆଉ କେଉଁଠି ମୃତଦେହ ପୋତିଥିଲା ନିଜେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଥିଲା । ଘଟଣା ପାରିବାରିକ କଳହ ନା ହଠାତ୍‌ ରାଗରୁ ହୋଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦେଖାଦେଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିବାରିକ କଳହକୁ ନେଇ ଦଶରଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପୋତିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗୌରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ କହିଛନ୍ତି "ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଝିଅର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଛି । ସମସ୍ତେ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି" । ତେବେ ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ "ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ନୁହଁ ବରଂ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହଠାତ୍‌ ଉତ୍ତେଜନାରୁ ହୋଇଛି" । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୌରୀ ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଦଶରଥ ଏଥିପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣି ଗୌରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ରାଗିଯାଇ ଦଶରଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୌରୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ । ଫଳରେ କାନ୍ଥରେ ଗୌରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ହେବାରୁ ରକ୍ତଶ୍ରାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଦଶରଥ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ରଚିଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଖୋଜର ନାଟକ ।’’ ଏନେଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ । ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁର ୬ ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସବୁ ସତ ଓଗାଳିଥିଲା ଦଶରଥ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ