କୋରାପୁଟ : ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀ ପାଖରୁ ନାବାଳକକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ (Koraput police rescued the minor boy)। ବେପାରୀ ଜଣକ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଏଭଳି ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ (rescued the minor boy from cannabis smuggler) ।

ସୂଚନାନୁସାରେ ଚଳିତ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମାଲକାନାଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାର ଗଙ୍ଗାଧର ଖରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୋରାପୁଟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗତ 5 ତାରିଖରୁ ତାଙ୍କ ନାବାଳାକ ପୁଅ କୋରାପୁଟରୁ ନିଖୋଜ ଅଛି । 5 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଅ କୋରାପୁଟରେ ଥିବା ଆମ୍ବେଦକର କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇବେ ବୋଲି ଘରୁ କହି ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ଘର ବି ଭଡ଼ାରେ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ହେଲେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଘରକୁ ଫେରି ନାହିଁ ।

ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର 9 ତାରିଖରେ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପୁଅ ନିରୁର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଫୋନ କରି ପଇସା ମାଗିବା ସହ ପୁଅ ଅପହୃତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି । ଯଦି ତୁମେ ପଇସା ନଦେଉଛ ତାହାଲେ ତମ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବୁ ବୋଲି ଧମକ ମିଳୁଛି । ଏନେଇ ଗଙ୍ଗାଧର କୋରାପୁଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁ ନମ୍ବରରୁ ବାରମ୍ବାର ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସୁଥିଲା ସେହି ନମ୍ବରକୁ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ଦେଇଥିଲା । ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ ସମୟରେ ରାଉରକେଲାରେ ଅପହରଣକାରୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ରାଉରକେଲାର ସେକ୍ଟର-7 ଥାନାରୁ ଏକ ଫୋନ କଲ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ନିଖୋଜ ନାବାଳକ ସମ୍ପର୍କରେ । ସେକ୍ଟର-7 ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନାବାଳକକୁ ଅପହରଣକାରୀ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ।

ଖବରପାଇ କୋରାପୁଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସେକ୍ଟର-7 ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପୋଲିସ ନାବାଳକକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ନିଖୋଜ ନାବାଳକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା । ତେବେ ଅପହୃତକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଖୋଜ ପିଲାର ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେ ଭବାନୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହାସହ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ଅପହୃତକାରୀ ଜଣକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଥିବା ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ