ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ହିଁ ପରିବେଶ : ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ

କୋରାପୁଟ: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ଏକ ସାଇକେଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ କାରପୁଟେର ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜାତୀୟ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଅଛି । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ସାଇକେଲ୍‌ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସାଇକଲ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । (Council of Analytical Tribal Studies) କୋରାପୁଟରର କୋଟ୍‌ସ୍‌ ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଆଦିବାସୀ ହିଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରହରୀ । ଯେଉଁଠାରେ ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେହିଠାରେ ହିଁ ପରିବେଶ (Environment is where the tribal are living)। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହି ପାରିଛି ତାହା କେବଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କୋରାପୁଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ସାଇକଲ ରାଲି ସମାବେଶରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ସହ ଥିବା ନିବିଡ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଜାଗର କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜୈବ ବିବିଧତା ବିଭାଗର ଡିନ୍ ଶରତ କୁମାର ପାଲିତା କହିଛନ୍ତି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ରାଲିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ସାଇକଲ ଚଲାଇବା ଦ୍ଵାରା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳନ ଆଣିହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ରାଲିକୁ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ପଡିଆରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବରୁଣ ଗୁଣ୍ଟାପଲି ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏହି ରାଲି ଶେଷରେ କୋଟ୍‌ସ୍‌ ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ସାଇକଲ ରାଲିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି ବୋଲି ପରିବେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜିର ଏହି ଦିନର ଏକ ଅଲଗା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି । ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସାଇକେଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସାଇକେଲ ରାଲିରେ ମୁଁ ଯୋଗଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ 7ରୁ 8 କିମି ସାଇକେଲ ଚଲାଏ । ତେବେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଯୋଗଦେବା ଅତି ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝୁଛି ।"

ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ୍ ଶରତ କୁମାର ପାଲିତା କହିଛନ୍ତି, "ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଯାଉଛି। ଯାହା ପୁରା ପୃଥୀବିକୁ କଲବଲ କରୁଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପରିବେଶ ବି ଅଛି । କିନ୍ତୁ 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ମାତ୍ରା ବଢୁଛି ତାହା କୋରାପୁଟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସଚେତନତା ହେଉଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଓ ପୁରା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି ।"

ଇଟଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ