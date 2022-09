ଭୁବନେଶ୍ବର: କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ( central university koraput ) ନୂଆ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରଧର ତ୍ରିପାଠୀ ( Prof Chakradhar Tripathi ) କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ( The appointment has been made by President Droupadi Murmu ) । ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୫ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ( He has been appointed for a period of five years )। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀ ବିଶ୍ବ ଭାରତୀ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।

ଚକ୍ରଧର ତ୍ରିପାଠୀ ହେଲେ କୋରାପୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ୨୦୨୧ ଜୁଲାଇରେ ସ୍ବର୍ଗତ ଆଇ.ରାମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ପଦବି ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ନିକଟରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଳଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି (Prof Pravat Kumar Roul as the Vice Chancellor of Orissa University of Agriculture and Technology in Bhubaneswar ) । ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା କୁଳାଧିପତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓୟୁଏଟିର ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବେ ପ‌୍ରଫେସର ରାଉଳଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉଲଙ୍କୁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିବେ । ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ଠାରୁ ପ୍ରଫେସର ରାଉଳ ଏହି ପଦବୀରେ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବେ । ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨୯ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେ ୨୪ଟି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୯ ଜଣ Ph.Dଧାରୀଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି (He has published 24 books and successfully guided 9 PhD scholars ) ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର