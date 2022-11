ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ, ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ବିବାଦରେ ଟିଏମସି ନେତା ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି (TMC leader Akhil Giri ) । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିବା ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ ।

ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ

ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ । ‘‘ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ, ଆମ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କହିବାଟା ଠିକ ହୋଇନାହିଁ । ମମତା ବନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେ ଓଡିଶା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋବର ବୋଳି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇବି’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର ।

ଏନେଇ ସୁର କହିଛନ୍ତି, ''ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଓଡିଶା ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋବର ବୋଳି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲାଇବି, ମୋ ଭଉଣୀ, ଓଡିଶାର ଝିଅ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି । ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ । ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ତା ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ''

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ରୂପକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ବିଚାର କରିନଥାଉ । ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ? (how does your President look?)'' କହି ମହାମହିମଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ଦଳୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫସିବା ପରେ, ସାରା ଦେଶର ଚାପ ଦେଖି ଟିଏମସି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ କରି ଟିଏମସି କହିଛି, ଦଳ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି । ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୁଗରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲରେ ଏପରି କହିଥିବା କହିଥିଲେ ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର