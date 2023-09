ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଭୁଲ କେଉଁଠି: ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାରେ ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ? ଏହା କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା । ଟି-ସାର୍ଟରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା । ଏହା ସତ୍ବେ କାହିଁକି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଗତକାଲି ପିନ୍ଧିଥିବା ଟି-ସାର୍ଟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଉଠାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇି ଏହା କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ।

ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ପ୍ରଦୀପ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଟି ସାର୍ଟରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଦଳର ପ୍ରଚାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବି ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଫିସରମାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଏସଡିସି ଦ୍ବାରା ଏହି ଗଣଦୌଡର ଆୟୋଜନ କରଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରର ଅନେକ ଅଫିସର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପଦାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଅଫିସରମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲେ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠି ରହିଲା ବୋଲି ସେ ପାଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ଅଯଥା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା । ଗ୍ରୀଭାନ୍ସ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ କଥା ହେବି କହି ଏସପି ବି ଗଙ୍ଗାଧର ଆମ ଫୋନକଲକୁ ଏଡାଇ ଯାଇଥିଲେ ।

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗତକାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗଣଦୌଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି ଓଡିଶାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ଅଧିକାରୀଗଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବିତ । ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ 4 ବର୍ଷ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି । ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବହୁତ ଭଲ । ହେଲେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ବୋଲି । ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନଜରେ ଅଛନ୍ତି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ‌ସେବାର ଏହି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଦୀର୍ଘ ସାଢେ ୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଦିକ୍ରମେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସର୍ଭିସ ରୁଲର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ତଥାପି ସେ ସରକାରଙ୍କ ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚର ଆଇଏଏସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦୁଇ ତିନିଥର ବଦଳି ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ହେଲେ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ୨୦୧୨ ବ୍ୟାଚର ଏହି ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ।

ଅପରାଜିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନକୁ ଦେଖିକି କାମ କରିବା କଥା । ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ରଖିବା କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇନାହିଁ । ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ୪ ରୁ ୬ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ ନ କରି ସମ୍ବିଧାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କାମ କରନ୍ତୁ । ସମୟ ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ, ସମୟ ବଦଳିବ । ଯେଉଁ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୀରିକ୍ଷଣରେ ରହିଛନ୍ତି (they are all under watch) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଠାରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି?

ସେହିଭଳି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟି-ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବା ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ତାର ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେଡିର ଜିଲା ସଭାପତି ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିତ ମାଇନ୍ସ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି।

