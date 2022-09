ଭୁବନେଶ୍ବର : ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ । 2022-23 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ । ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ କଟ ଅଫ ମାର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ।

ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ 2 ଲକ୍ଷ 51 ହାଜର 585ଟି ସିଟ ରହିଛି । ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 866 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 39 ହଜାର 884 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇଛନ୍ତି । କଳାରେ 21041, ଏସଏଫରେ 537, ବାଣିଜ୍ୟରେ 3400, ସଂସ୍କୃତରେ 432, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ 7707 ଏବ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ 6776 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଡମିଶନ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି 18717 ଓ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି 21165 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ।

ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ କଳା ବିଭାଗରେ ପୁଣି ଥରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଛି । କଳାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଟ ଅଫ ମାର୍କ ପାଲଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ 90.33% ରହିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥନୀତିରେ 89.17 । ସେପଟେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଫିଜିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ରହିଛି କଟ ଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି 92.17% । ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନସରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲୋଜୀରେ କଟ ଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି 93.83% । ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଟ ଅଫ ମାର୍କ 89% ରହିଛି । ସେହିପରି କଳାରେ ସର୍ବ ନିମ୍ନ କଟ ଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି ଅଡଶପୁର ଉଦୟନାଥ କଲେଜ । ଏହାର କଟ ଅଫ ମାର୍କ ରହିଛି 35.17% ।

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 2022-23 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା(first merit list for plus three admission declared) । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ୩ରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ 55 ହଜାର 866 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ 72 ହଜାର 885 ଜଣ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର