ସେମାନେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । କେବଳ ଆମର ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା, ଆମ ବିଜୁ ବାବୁ ଆମ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆମ ସୁରେନ୍ଦ୍ରସାଇ ଆମ କୋଣାର୍କ ଆମ ଭୀମଭୋଇ କଥା ସାରା ଭାରତ କେବେ ଜାଣିବ । ଆମର ବି ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ ଜଣେଇବାର । ମୁଁ ସତରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, । best wishes for your political carrier, and be sure I will not join politics, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ନୁହେଁ ଆଉ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବୁଝିବ ବୋଲି ଅରିନ୍ଦମଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ।