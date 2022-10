ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଗବେଷଣା ପରିଷଦ ବା ଆଇସିଏମଆର କର୍କଟ ରୋଗର ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଘୋଷଣା (Mandatory reporting of Cancer Disease in all Hospitals) କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, କ୍ଲିନିକାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କର୍କଟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ।

କର୍କଟ ରିପୋର୍ଟିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଭିତ୍ତିକ କ୍ୟାନ୍ସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ

କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଗଲେ ଏହା ରୋଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଚିକିତ୍ସାର ସଂପ୍ରସାରଣ, ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ରହିବ। ଏନେଇ ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ରାଜ୍ୟ ବା ଦେଶରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ କାହାରି ପାଖରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ । ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାନସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟରେ ପପୁଲେସନ କ୍ୟାନସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି । ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ କେତେ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପପୁଲେସନ କ୍ୟାନସର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ।"

ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ଏକ ‘ରିପୋର୍ଟଯୋଗ୍ୟ’ ରୋଗ କରାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କର୍କଟ ରୋଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି । ନିକଟରେ ଏହାର ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର