ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, IT କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର IT/ ITeS ନୀତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ନୀତି, ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ନୀତି ଏବଂ BPO ନୀତି ଭଳି ଚାରୋଟି ନୂତନ ନୀତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲାଗି ଆକର୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶାକରାଯାଉଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ 2023-24 ଆର୍ଥକ ବଜେଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ପାଇଁ ୩ ଶହ ୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ।

ମେକ ଇନ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ ସମୟରେ ସ୍ବାକ୍ଷରିତ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ IBM, PWC, ଓପେକ୍ସ ଆମେରିକା ଭଳି ଅନେକ IT କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛନ୍ତି । IT କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା IT ଟାୱାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଲିଜ ଭଡା ବର୍ଗଫୁଟ ପିଛା ୨୦ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ IT ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହେବ । IT/ESDM କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ବର୍ଗଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ଲଗ ଓ ପ୍ଲେ ସୁବିଧା ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା IT କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ।

ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ O-CHIP- ଓଡ଼ିଶା ଚିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାମକ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ସଂଘ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ରହିବେ । ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନିଯୁକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ IT କମ୍ପାନୀର ସହଭାଗିତାରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହ ଏଆଇ ସିଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପୁରୀ-କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ବର ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏଆଇ ସିଟି କ୍ଲଷ୍ଟର ରୂପେ ପରିଣତ କରାଯିବ ।

ଡାଟାର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ପାଇଁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ କେବୁଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ବାରା ଡାଟା ସେଣ୍ଟର, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଦୂରସଞ୍ଚାର ଏବଂ ଫିନଟେକର ବଜାର ସଶକ୍ତ ହେବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାଜ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ବ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ହବ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

ବିଗତ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ IT ବଜେଟ ୨୦୨୮-୧୯ରେ ୧ ଶହ ୨୫ କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୩ ଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ କିଭଳି ସରକାରୀ ସେବା ସହଜରେ ପାଇ ପାରିବେ ସେନେଇ ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ବଜେଟକୁ ୩ ଶହ ୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର