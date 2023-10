ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଛି। କ୍ଵିଜ୍ , ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ସହ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ “Wildlife Odisha 2023”, “Majestic Stripes: A Pictorial Tribute to Tigers of Odisha”, “Many Moods of Elephants of Odisha: Beauty & Majesty Unveiled”, “Unforgettable Impressions” ଓ “Debrigarh-The Seen & The Unseen” ୫ ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର