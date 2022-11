ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଟିଏମସି ନେତା ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳଗିରି (TMC leader Akhil Giri )ଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି । ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାହାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି ।

TMC ନେତା ଅଖିଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପିର ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଟିଏମସି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀକୁ ଅସମ୍ମାନିତ ଓ ଅପମାନିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଯେଉଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାହାର ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଦେଶଦ୍ରୋହଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ନୁହେଁ । ତୁରନ୍ତ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ।"

ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ କେହି ଅପମାନିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଜଣେ ମହିଳା, ଯିଏ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏହା ହଜମ ହେଉନାହିଁ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀର ଗାରିମା ବଜାୟ ରଖିବା ଆମର ସମ୍ବିଧାନକ ଦାୟିତ୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ବିଜେପି ବିଧାୟକ କୁସୁମ ଟେଟେ ସୁନ୍ଦରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଣ ରାଜନୈତିକ, ମହିଳା ସଂଗଠନ, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବକୁ ଉଠିବା ଦରକାର । କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଲ ଗିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ''ଆମେ ରୂପକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ବିଚାର କରିନଥାଉ । ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ? (how does your President look?)'' କହି ମହାମହିମଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

