ବିଜେଡିରେ ପୁଣି ସୌମ୍ୟ ବିସ୍ପୋରଣ; ଏଥର ‘ପାର୍ଟି ବଡ ନା ମାଟି ବଡ’

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡିରେ ଆଜି ପୁଣି ସୌମ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରଣ । ଜନ୍ମଦିନରେ ସୌମ୍ୟ ମାରିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ବାଣ । ଗତ ଜନ୍ମଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ବିଜେଡିକୁ ଏଥର ସୁଧମୂଳ ସହ ସୁଝେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । ନିଜ ଆଲେଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ‘ପାର୍ଟି ବଡ ନା ମାଟି ବଡ’ ପ୍ରଶ୍ନ କରି 5T ସଚିବଙ୍କୁ ସିଧା ନିଶାନା କରିବା ସହିତ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । 5ଟି ସଚିବଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ । ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ କାଠଗଡାରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମତକୁ ବିରୋଧୀ ସ୍ବାଗତ କରିଥିବାବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କହି ଏଡାଇ ଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ରାଜନୀତି ।

2022ର ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ 2023 ରେ ନେଲେ କି ସୌମ୍ୟ ? 5ଟି ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ? ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ଚୁପ, ସମଦୁରତ ନୀତିକୁ କାଠଗଡାକୁ ଟାଣିଲେ କି ସୌମ୍ୟ ? ‘ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ କି ସଚିବ ବଡ’ ପରେ ଏବେ ‘ପାର୍ଟି ବଡ କି ମାଟି ବଡ’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ କି ତୀର ? ବିଜେଡିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି (Naveen is BJD’s property) ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳ କଣ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଜିରେ (party become so poor that it is now forced to bet its most valuable property) ଲଗାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ।

ଗତ 2022 ର ଆଜିର ଦିନରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପଦରୁ ହଟେଇ ଜନ୍ମଦିନ ଉପହାର ଦେଇଥିଲା ଦଳ । 2023ରେ ସିଧାସଳଖ ଦଳ, ସୁପ୍ରିମୋ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୁଧମୂଳ ସୁଝେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । ‘ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ କି ସଚିବ ବଡ’ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ଏବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ନୂଆ ବାଣ ‘ପାର୍ଟି ବଡ କି ମାଟି ବଡ’ । ସୌମ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ସଂଗ୍ରହ ନକରି ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାରେ ଛତାଧରି ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତମ୍ବୁ ପକାଇବାକୁ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବା ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନବୀନଙ୍କୁ ସାରା ଭାରତରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ନେତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ କରିଥିବା ବେଳେ ମଣିପୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମଦୂରତ୍ବ ବଦଳରେ ନିରବତାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କଲୁ ବୋଲି କହି ବିଜେଡି ନୀତିକୁ ସୌମ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି । ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଏହି ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ।

ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ । ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିଥିବାବେଳେ 5ଟି ସଚିବଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ବାଗତ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମ୍ପାଦକୀୟ ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମରାମତ ହୋଇଥାଇପାରେ । ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମତାମତ ଦେବାର ନାହିଁ । ଲୋକେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ନିଜର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲୋକେ ସ୍ବତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆସି 5ଟି ସଚିବଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି । ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 20 ହଜାର ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଆସିଥିଲେ । ଆମେ କାହାକୁ କହିନାହୁଁ । ମା ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି । ଗାଡି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମା’ ମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସିପାରିନଥିଲେ । ବାସ୍ତବରେ ଲୋକ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଏ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5ଟି ସଚିବ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆମେ ବି ବୁଝୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ବି ବୁଝିବା ଦରକାର । ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ । ତେଣୁ ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର । ଏମଏଲେ ଲ୍ୟାଡରେ ମିଳୁଥିବା 3 କୋଟିରେ ସବୁ କାମ ହେବନାହିଁ । 5ଟି ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି । ସମସ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର ହେଉଛି । ବିଜେଡି ଆହୁରି ସବଳ ହେବ । 6 ଥର ବିଜେଡି ରେକର୍ଡ ମାର୍ଜିନରେ ବିଜେଡି ଜିତିବ ।

ବିଜେଡିରେ ରହି ସମ୍ପାଦକୀୟ ଜରିଆରେ ବିଜେଡିକୁ ଆଘାତ ଓ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଦଳ ସୁପ୍ରିମ ନେଉଥିଲେ ଶକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଚୁପ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟରେ ।

ଏପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଗରୁ ଉଠାଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଚାହା ଖଟି ରେ ଵି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଲୋକମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ? ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତେବେ ଶୋଭା ପାଇବ । ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବା ଶୋଭା ଦେଉନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା । ଏହାସହିତ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମ୍ପାଦୟିକ ଲେଖା ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ।

