ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛି ବିଜେପି । ଦଳୀୟ ପତକା ଧରାଇ ରାଲିରେ ଚଲାଉଛି ବିଜେପି (BJD alleges BJP use children in political rally ) । ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି । ତୁରନ୍ତ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ । ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ବିଜେଡି(BJD met Odisha State Commission For Protection Of Child Rights)। ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆୟୋଗ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ବିଜେଡି କହିଛି ।

ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବିଜେଡି

ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, "ବିଜେପି ନିଜର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସାମିଲ କରୁଛି । ରାଲି ଓ ବିକ୍ଷୋଭରେ ବିଜେପି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶିଶୁ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେବ ବିଜେଡି । ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବିଜେପି ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି । ପରଲୋକଗତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ରାଜନୈତିକରଣ କରୁଛି ବିଜେପି ।

ବିଜେପିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେଲେ ନାହିଁ । ଲୋକ ସମର୍ଥନ ନମିଳିବାରୁ କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଣି ରାଲିରେ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ବିଜେପି । ଯାହା ଶିଶୁ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ।" ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପତକା ଧରାଇ ରାଲିରେ ସାମିଲ କରାଇଛି ବିଜେପି । ଏହାର ଭିଡିଓ ଚିତ୍ର ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଅୟୋଗଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପିଲାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଗାଡି ଭାଙ୍ଗିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର, ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବିଜେପି । ଯାହା ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ରାଲିରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।

ବିଜେଡିର ୭ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ଲୋରା ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସ୍ମିତା ନାୟକ, ଓମ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅୟୋଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅୟୋଗ । ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି । କମିଶନ ପ୍ରଥମେ ଅଭିଯୋଗର ଆଧାର କଣ ରହିଛି ଦେଖିବ । ପରେ ଏ ନେଇ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ । ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ସମାଜର ଭବିଷ୍ୟତ । ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର