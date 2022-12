ସରିଲା ରିମାଣ୍ଡ, ଆଜି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଜଗବନ୍ଧୁ

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଓ ସ୍ବାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁ । ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ ଇଡି । ଏହି ଲେଡି ବ୍ଲାକେମଲରଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପୁଣି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରେ । ରିମାଣ୍ଡ ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ(ED likely to take Archana on remand again) । ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇପାରେ । ସେମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ଆସି ହାଜର ହେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇଡିର ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚାନ୍ଦ । ସେହି ଆଧାରରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଜଗବନ୍ଧୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆବେଦନ କରିବ ଇଡି । ଅନୁମତି ମିଳିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ । ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ ଇଡି । ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ଗୁମର ଖୋଲିବାକୁ ଇଡି ପ୍ରୟାସ କରିବ ।

ପୂର୍ବରୁ ୭ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା । ରିମାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବାବେଳେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବେ । ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା(Lady Blackmailer Archana Nag) । ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଇଡି ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ଆବଦେନ କରିପାରେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର