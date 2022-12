କେନ୍ଦୁଝର: ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ(Open Firing On STF Team and Police in Keonjhar) । ଫାୟାରିଂ କରି ଛଡାଇ ନେଲେ ଗୋରୁଗାଡି । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଡ଼ିଆ ବାଇପାସ ନିକଟରେ ।

କେନ୍ଦୁଝରରେ ଏସଟିଏଫ୍ ଓ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ

ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ୫ଟି କଣ୍ଟେନରରେ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଏସଟିଏଫ୍‌ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଏସଟିଏଫର ଏକ ୧୫ ଜଣିଆ ଟିମ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଗୋରୁବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିଥିଲା । ଏସଟିଏଫ ଟିମରେ ଜଣେ ଡ଼ିଏସପି ଏବଂ 3 ଜଣ ଇନିସ୍ପପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ 15 ଜଣ ପୋଲିସ ସାମିଲ ଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଡ଼ିଆଘାଟିରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆମାନେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଏସଟିଏଫ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳଣା କରିଥିଲେ ।

ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଲଟା ଗୁଳିଚାଲଣା କରିଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ତେବେ ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ପରେ ଗୋରୁ ମାଫିଆମାନେ ଟୋଲଗେଟ୍ ବାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗି ୩ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନରଙ୍କୁ ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ୨ଟି ଗୋରୁ ବୋଝେଇ କଣ୍ଟେନରକୁ ପୋଲିସ ଓ ଏସ୍‌ଟିଏଫ୍‌ କର୍ମଚାରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦୁଝର ଥାନା ପୋଲିସ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲପରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କାଞ୍ଜିପାଣି,ଟାଉନ, ସଦର, ତୁରୁମୁଙ୍ଗା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ଥାନା ପଡୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋରୁ ବେପାରୀମାନେ କିପରି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର