କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ରାଜ୍ୟରେ ବେକାବୁ ହୋଇଛି ମହାମାରୀ । ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହା ସହ ଓମିକ୍ରନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି । ଏନେଇ କିଛି କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି । ଦିନକ ପରେ ଆସୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ଏ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ କୋରୋନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି (devotees are not allowed to baldevjew temple in makar sankranti)। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ମକର କଟକଣା ରହିଛି । ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ୬୦ ଘଣ୍ଟିଆ ୧୪୪ ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି ।

ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ଚିଠି ନଂ ୨୪୯ ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ ତାରିଖ ରାତି ୯ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର, ରଥଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୪ ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ।

ଏହି ଗଣପର୍ଵରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଜମୁଥିବାରୁ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏହି ଦିନ ସଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ଗୁଡିକରେ ପୂର୍ବୋପରି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାବିଧି ଜାରି ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି,ଇଟିଭି ଭାରତ