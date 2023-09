ଜବରଦସ୍ତ ଜମି ହଡପ ଅଭିଯୋଗ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଆରପାରିରେ । ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବାପାମାଆ । ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୁଅ କରିଯାଇଥିବା ଋଣର ବୋଝ । ୮୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଅର ଋଣ ସୁଝିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ବାପା । ଗାଁରେ ଯାହା ଯେତିକି ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ବିକ୍ରି ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏକ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ବାକି ରହିଛି । ବୋହୂ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯିବାରୁ ଉକ୍ତ ଜମିରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରି ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଟିରା ଗାଁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ । କିପରି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ପାଇବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରମେଶ ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଟିରା ଗାଁର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ଗୌତମ ଦାସ କଟକରେ ରତ୍ନ ପଥର ବ୍ୟବସାୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଣିଥିଲେ । ୨୦୨୧ ମସିହାରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଗୌତମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେରାସ ଭଗବତୀ ମୌଜାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ୪୮୨ ଡିସିମିଲ ଜମି କିଣି ଥିଲେ । ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ୧୦୦ ଡିସିମଲ ଜମିକୁ ଗୌତମ ବିକ୍ରି କରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ୩୮୨ ଡିସିମିଲ ଜମି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ।

ଗୌତମଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା । ହଠାତ୍‌ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ଗୌତମଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ବଟିରା ଗାଁରେ ଥିବା ନିଜ ଚାଷଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରି ପୁଅ କରିଥିବା ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଡେରାସ ଭଗବତୀ ମୌଜାରେ ବୋହୂ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ବିକି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ରମେଶ ଚିନ୍ତା କରି ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଉକ୍ତ ମୌଜାରେ "ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ" ଓ "ଦିସ ପ୍ରପର୍ଟି ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ବି ପ୍ରଭାକରନ" ବୋଲି ଲେଖାଯାଇ ୩୮୨ ଡିସିମିଲ ପରିମିତ ଜମି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ପାଚେରୀ ବୁଲା ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ରମେଶ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ...ବିକାଶ ନାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୁକ୍ତିନାମା: ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ୧୧୯.୭୧୬ ଏକର ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଚାରି ରମେଶ "ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ" ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ମୁଲଚାଲ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ରମେଶ ଓ ବୋହୂ ଗାୟତ୍ରୀ ଅମଙ୍ଗ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଦିନ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଏକ ଟ୍ୱିଟ କରି ଋଷ ଲେଖକ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଲେଖା "How much land does a man need?"ବୋଲି ଲେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ । ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଲୁହରେ ଏଭଳି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁ କାମକୁ ବୋଲି ଲେଖିବା ସହ ସିଏମଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଜବରଦଖଲ ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା । ତେବେ ରମେଶ କିପରି ନିଜ ଜମି ପାଇବେ ଓ ଋଣ ସୁଝିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା