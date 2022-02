କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ । ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦୌଡରେ ରହିଛନ୍ତି ମଡେଲ ସାଙ୍ଗକୁ M-Tech, B-Tech ଓ MA ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଇନ୍ଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମୈଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Panchayat Fight: ମୈଦାନରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଗାଁ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା

ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ୨୦ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଛି । ଏଠାକାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୬ ହଜାରରୁ ଅଧିକ । ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ ୮ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି M-Tech ଛାତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀମୟୀ ସେଠୀ । ପଞ୍ଚାୟତର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଜନସେବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରୁଛନ୍ତି । ବହୁ ନାମିଦାମୀ କମ୍ପାନୀରୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରୀ ପାଇଁ ଅଫର ଆସୁଛି । ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଚାକିରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ।

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦୁପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସାହୁ । ଚନ୍ଦନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ, ଅସହାୟଙ୍କୁ ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଇଡି ଶେଷ କରି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷାରେ MA କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ୱାର୍ଡ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ୪ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ । ଡ୍ରେନେଜ, ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଓ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମତିତାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରି ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି । ଚାକିରୀ କରି କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିହୁଏ, ସମାଜ ପ୍ରତି କିଛି ଅବଦାନ ନଥାଏ । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣୀ ଓ ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେସିତ ଗରିବଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସାଜିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସୁଶ୍ରୀ ଓ ଚନ୍ଦନ।

ସେହିପରି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସୋପାନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ B-Tech ଛାତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଠୀ । ଡେରାବିଶ୍ ବ୍ଲକ ଗୋଲରାହାଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ୧୬ଟି ୱାର୍ଡର ୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଆବାସ, ଭତ୍ତା ,ପାନୀୟଜଳ ଓ ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ । ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାଚନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ।

ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନାରେ କାମ କରି ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ପରିଡା । ଉର୍ମିଳା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କପାଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି । ସେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଅ ଓ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବୋହୂ ହୋଇଥିବାରୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଦର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି । ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ।

'Patriotism is the last refuge of the Scoundrel' ଉକ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରି ଆଜିର ଯୁବପିଢି ରାଜନୀତିକୁ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ ଆସିଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ କେତେ ସଫଳ ହେବେ ଓ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ କହିବ ।

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ଭାରତ