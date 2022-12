ଫୁଲବାଣୀ : କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ବେଲଘର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଙ୍ଗାପାରୁ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ବିଜେପି ପୁଣିଥରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ।

ଖାଲିସେତିକି ନୁହେଁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣଷି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଦଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ତେଣୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି । ଏହାସହ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କନ୍ଧମାଳ ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ(BJP meet Kandhamal collector ) ।

ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାବି ଗୁଡିକ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ କହଁର (BJP discussion over death of pregnant minor girl in ashram school) । କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡିବନ୍ଧ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଲଘର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ଆବାସିକ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ ।

ଏନେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ସତ୍ୟବାନ ସିଂ ବେଲଘର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ(death of pregnant minor girl in ashram school) । ପୋଲିସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଜଣେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀ ଘୁ.ଉଦୟଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏକ ମୃତ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲା(ashram school at Kandhamal) ।

ସେବେଠାରୁ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁ ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଥିଲେ ହେଁ କୌଣସି ପ୍ରତିଶୃତି ପୂରଣ ହୋଇନଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏନେଇ ଆଜି ବିଜେପିର ଏକ ଟିମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କନ୍ଧମାଳ