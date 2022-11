ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: କୁଦୋପାଲି ଠାରେ ବେଆଇନ ବେଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ(Action will be taken against illegal batching plant ) । ସରକାରୀ ଜମି ଜାଗା ଜଙ୍ଗଲର ହରିଲୁଟ କରି ବିନା ବାଧା ବିଘ୍ନରେ କାମ କରୁଛି ଠିକା କମ୍ପାନୀ । ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ।

ବେଆଇନ ବେଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ : ଜିଲ୍ଲାପାଳ

ଏହାସହ ଏହି ଠିକା କମ୍ପାନୀ ଶହଶହ ଟ୍ରିପ ମୋରମ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି (illegal batching plant ) । ଏପରିକି ନିଜର ବେଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଗଛ କାଟି ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା ।



ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଇନ ମୋରମ ଖନନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ ତାଗିଦ କରାଯିବା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି (Action will be taken against illegal batching plant says district collector)। ସୂଚନାନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର କୁଦୋପାଳିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆଦିତ୍ୟ କନଷ୍ଟ୍ରକସନର ବେଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସରକାରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜମିରେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା ।

୩ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଦୋପାଳିରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ବେଚିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଶହଶହ ଟ୍ରିପ ମୋରମ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା (batching plant in Jharsuguda) । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଶହଶହ ଯାନବାହାନ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବାରୁ ଗାଁର ଗୋରୁଗାଈ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ବେଆଇନ ଭାବେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଏହାର ଖବର ନରହିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ (batching plant) । ବିଗତ ୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା