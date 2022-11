ଜଗତସିଂହପୁର: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିଏମସି ନେତା ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି (TMC leader Akhil Giri)ଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି । ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଶ୍ଵହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ । ଏନେଇ ବିଶ୍ଵହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଥାନାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦୁଇଟି ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ବିଶ୍ୱହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଧୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ମହା ମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି କଟୁ ମନ୍ତବ୍ୟ,ଏହା ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏଭଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିବା ସହ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଇନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ବିଶ୍ବହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଦାବି କରିଛି, ଏଥି ପାଇଁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ।''

ସୂଚନା ଅନୁୟାୟୀ, ଗତ 8ତାରିଖ ଦିନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଠାରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ''ଆମେ ରୂପକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ବିଚାର କରିନଥାଉ । ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ? (how does your President look?)'' କହି ମହାମହିମଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସପ୍ତାହେ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆଜି ବିଶ୍ବହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା । ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗତକାଲି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର