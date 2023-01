ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ କଲେଜ ଆସ

ଜଗତସିଂହପୁର: ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ କଲେଜ ଆସ । ବିନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡରେ କଲେଜ ମନା । ଜଗତସିଂହପୁର ଏସଭିଏମ୍ କଲେଜ ନାଁରେ ଭାଇରଲ ନୋଟିସକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ନୋଟିସକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଜଗତସିଂହପୁର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱଂୟଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଏସଭିଏମ ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଏକ ଅବିକଳ ନୋଟିସରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୧୪ ଫେବୃଆରୀ (Valentine's Day) ରେ ବିନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡରେ କଲେଜ ମନା । ବୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇ କଲେଜ ଆସ । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଏହି ନୋଟିସରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉଲେଖ କରା ଯାଇଛି, ''It's mandatory for all girls to have at least one boyfriend by 14th February. This has been done for security purposes. Single girls will not be allowed to enter into the college premises. they'll have to show a recent picture with their boyfriend. spread love''. ଏହି ନୋଟିସ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରଲ ହେବାପରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ନୋଟିସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ । ଏନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗ୍ରୁପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଉଥିବା ନୋଟିସକୁ ଜାଲିଆତି କରି ଏଭଳି ଫେକ ନୋଟିସ ତିଆରି କରାଯାଇ ଥାଇପାରେ ବୋଲି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦସ୍ତଖସ୍ତକୁ କେହି ନକଲ କରି ଏହିଭଳି ଲଜ୍ୟାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି । ଯାହା ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ । କଲେଜରେ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଏହିଭଳି ନକଲି ନୋଟିସ ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରଲ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଲେଜକୁ ଏହା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସେପଟେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ନୋଟିସକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମିଛ ନୋଟିସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ କିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀମାନେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ କୁମାର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ''ଆଜି ଯେଉଁ ମୋ ନାଁରେ ଏକ ମିଛ ନୋଟିସ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଖବର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖବର ନୁହେଁ । ଏହା କେହି ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଏଭଳି ହୀନଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି । ଆଜିକାଲିକା ଇଲୋକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ସୁଯୋଗରେ ତାକୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା କଲେଜର ବି ନୁହେଁ । କଲେଜର ଲେଟର ହେଡରେ ବି ନୁହେଁ କି ଲେଖାଯାଇଥିବା ନମ୍ବର ବି କଲେଜର ନୁହେଁ ।''

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର