ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଅନନ୍ୟା’କୁ (odia short film ananya) ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ମିଳିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର । ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ୟୁନିସିଆଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 12 ଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏଫଆଇଭିଏସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏହି ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର (odia short film ananya got best film award in north africa) ଓ ବେଷ୍ଟ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି । ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର କଳା ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାର ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ।

ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ତାହା କାହା ପାଇଁ ଦରକାରୀ । ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନନ୍ୟା । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା । କଳାକାରଙ୍କ ନିଚ୍ଛକ ଅଭିନୟ ସହ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଚେତନତା ଧର୍ମିୀ ଚଳଚିତ୍ରକୁ ବିଶ୍ଵ ଦରବାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକୃତ କରିଛି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହସ୍ତକଳା ତିଆରି କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି । ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି 'ଅନନ୍ୟା' ।

ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ମିଳିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର

ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକାର ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଠାରେ ଏଫଆଇଭିଏସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୨କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୱାଲିଡ୍ ବିନ୍ ହାସାନି ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହାର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଲତିଫା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ 'ଅନନ୍ୟା' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଲେଖକ ପ୍ରିୟମ୍ବଦ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଜି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିଛି । ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା କାହାଣୀକୁ ଭିନ୍ନ ମୋଡ ଦିଏ । ସମାଜକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଯାହାର ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ 'ଅନନ୍ୟା' ।

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଛନ୍ତି, "ହଞ୍ଜିଳିକାଟୁରୁ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଯିବାର ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ବଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସହାୟତା କରିଛନ୍ତି । ବିଦେଶ ମାଟିର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଏଥିସହ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ।

କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଅନନ୍ୟା' ପାଇଁ ପୁରା ଟିମ ବେଶ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ସଫଳତା ଦେଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବାବେଳେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନେକ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲାଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡି.କେ କହିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ 'ଅନନ୍ୟା'ର ସଫଳତା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ନିଶ୍ଚୟ ।

ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ