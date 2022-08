ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର: ଜରି ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ ଧରିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ (zilla parishad member lay on tahsildar feet in Birmaharajpur ) । ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରମହାରାଜପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟିଛି । ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ବୀରମହାରାଜପୁର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରଦ୍ବାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି (house damaged due to flood in subarnapur) । (Subarnpur flood affected not getting assistance)ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଲୋକେଙ୍କୁ ଜରିପାଲ ନମିଳିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଜରିପାଲ ପାଇଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ ଧରିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଖମ୍ବେଶ୍ବରୀପାଲି ଗ୍ରାମର ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଜରିପାଲ ପାଇଁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ନପାଇ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ । ଏନେଇ ବୀରମହାରାଜପୁର ଏକ ନମ୍ବର ଜୋନ୍‌ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଲବ ସାହୁକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ତେବେ ଲବ ସାହୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରିପାଲ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ । ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେବଳ ତହସିଲଦାର ନୁହେଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗୋଡ ଧରି ଜରିପାଲ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଭିଡି଼ଓରେ ତହସିଲଦାର କହୁଛନ୍ତି "ଆରଆଇଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ" । ଏହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର