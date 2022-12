ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ନନ୍ଦନବନ ସଫାରୀ

ବୌଦ୍ଧ: ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପରିବେଶ ଭିତ୍ତିକ ପାର୍କ ନନ୍ଦନବନ ସଫାରୀ (Nandanban Safari of Boudh District) । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବୀରନରସିଂପୁର ଓ ମଥୁରା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ୧୫ଶହ ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ନନ୍ଦନବନ ସଫାରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ । ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାରିଆଡୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।

କଣ କଣ ରହିଛି ନନ୍ଦନବନରେ ?

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଗାର୍ଡେନ, ବଟରଫ୍ଲାଏ ଗାର୍ଡେନ, ଫୁଲ ବଗିଚା ରହିଛି ଏହି ନନ୍ଦନବନ ସଫାରୀରେ । ଏହାସହିତ ଦୁସାହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ପାର୍କ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ନାହିଁନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ (Nandanban Safari is full of natural beauty in Boudh) ।

ନନ୍ଦନବନ ଓ ଯାଯାବର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଯୁବ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୀତ ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ବଣଭୋଜି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଓ ଶରତ ଋତୁରେ ଏଠାକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଖୁବ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ନନ୍ଦନବନ ସଫାରୀ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫାମୟ ଜଙ୍ଗଲ ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସ, ଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ପୁଷ୍ପରାଜି, ଶତାଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମଲତା, ପ୍ରଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାପତି,ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ।

ଜିଲ୍ଲାର ୨୨ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅକ୍ସି ଟୁରିଜିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଶଗଡା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡିକନପା । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବାଘନଦୀ ବାଘଭଳି ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାକାର ପରିବେଶ ବର୍ଷ ତମାମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଲଭ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ପରିବେଶ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ । ତେଣୁ ଶୀତଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନାହିଁନଥିବା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ।

ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଭରା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ । ଏହାସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ତଥା ଶୌଚାଳୟର ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି । ତଥାପି ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଏଠାକୁ ଛୁଟିଥାଏ । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବୌଦ୍ଧ